Захаров Владимир Егорович
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Захаров Владимир Егорович
- Пол
- муж
- Дата смерти
- 1943
- Номер погребения
- 22
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 22
01 | Захаров Владимир Егорович ? - 1943
02 | Захаров Егор Ефимович 1879 - 1954
03 | Захарова Мария Семеновна 1889 - 1964
04 | Захаров Иван Георгиевич 08.01.1915 - 09.04.1989
05 | Захарова Серафима Андреевна 12.07.1923 - 11.11.2006
- Показать всех в этом погребении
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата смерти
- 1943
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.