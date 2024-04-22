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Суханова Евгения Александровна

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Суханова Евгения Александровна
Пол
жен
Дата смерти
28.02.1912
Информация о надгробии
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Здесь покоятся тела отроковицы Божией Евгении Александр. ск. 28 фев. 1912 г. [неразб.] Екатерины Ивановны ск. [неразб.] 20 нояб. 1909 г. Сухановы. Мир праху вашему".
Номер погребения
18
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 18
01 | Суханова Екатерина Ивановна ? - 20.11.1909
02 | Суханова Евгения Александровна ? - 28.02.1912
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Здесь покоятся тела отроковицы Божией Евгении Александр. ск. 28 фев. 1912 г. [неразб.] Екатерины Ивановны ск. [неразб.] 20 нояб. 1909 г. Сухановы. Мир праху вашему".
Дополнительная информация
Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Здесь покоятся тела отроковицы Божией Евгении Александр. ск. 28 фев. 1912 г. [неразб.] Екатерины Ивановны ск. [неразб.] 20 нояб. 1909 г. Сухановы. Мир праху вашему".
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
Дата смерти
28.02.1912

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