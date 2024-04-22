Суханова Евгения Александровна
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Суханова Евгения Александровна
- Пол
- жен
- Дата смерти
- 28.02.1912
- Информация о надгробии
- Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Здесь покоятся тела отроковицы Божией Евгении Александр. ск. 28 фев. 1912 г. [неразб.] Екатерины Ивановны ск. [неразб.] 20 нояб. 1909 г. Сухановы. Мир праху вашему".
- Номер погребения
- 18
- Номер в погребении
- 2
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 18
01 | Суханова Екатерина Ивановна ? - 20.11.1909
02 | Суханова Евгения Александровна ? - 28.02.1912
Примечание: Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Здесь покоятся тела отроковицы Божией Евгении Александр. ск. 28 фев. 1912 г. [неразб.] Екатерины Ивановны ск. [неразб.] 20 нояб. 1909 г. Сухановы. Мир праху вашему".
- Дополнительная информация
- Дореволюционная могильная плита. Надпись на надгробии: "Здесь покоятся тела отроковицы Божией Евгении Александр. ск. 28 фев. 1912 г. [неразб.] Екатерины Ивановны ск. [неразб.] 20 нояб. 1909 г. Сухановы. Мир праху вашему".
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
- Дата смерти
- 28.02.1912
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