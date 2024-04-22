Ростов Я. Ф.
Из справочника
Кладбище п.Юг
- ФИО
- Ростов Я. Ф.
- Пол
- муж
- Информация о надгробии
- Красноармеец, погиб в ВОВ. Захоронен на Юговском кладбище в братской могиле.
- Номер погребения
- 17
- Номер в погребении
- 10
- Фотография (наличие, описание)
- Нет фотографии
- Ссылки на фото
- Фото 1, Фото 2
- Год индексации
- 2023
- Область
- Пермский край
- Район
- Пермский район
- Место
- п. Юг
- Полное наименование места погоста
- п. Юг, Пермский район, Пермский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 17
01 | Андреещев И. А. ??
02 | Бляндур А. Ф. ??
03 | Богачук Е. С. ??
04 | Вишняков В. Ф. ??
05 | Гаськов А. М. ??
06 | Гуринов А. Я. ??
07 | Коняев А. А. ??
08 | Куликов Н. И. ??
09 | Петухов Ф. Е. ??
10 | Ростов Я. Ф. ??
Примечание: Красноармеец, погиб в ВОВ. Захоронен на Юговском кладбище в братской могиле.
- Дополнительная информация
- Красноармеец, погиб в ВОВ. Захоронен на Юговском кладбище в братской могиле.
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Докучаевой
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