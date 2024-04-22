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Гуринов А. Я.

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Гуринов А. Я.
Пол
муж
Информация о надгробии
Красноармеец, погиб в ВОВ. Захоронен на Юговском кладбище в братской могиле.
Номер погребения
17
Номер в погребении
6
Фотография (наличие, описание)
Нет фотографии
Ссылки на фото
Фото 1, Фото 2
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 17
01 | Андреещев И. А. ??
02 | Бляндур А. Ф. ??
03 | Богачук Е. С. ??
04 | Вишняков В. Ф. ??
05 | Гаськов А. М. ??
06 | Гуринов А. Я. ??
07 | Коняев А. А. ??
08 | Куликов Н. И. ??
09 | Петухов Ф. Е. ??
10 | Ростов Я. Ф. ??
Примечание: Красноармеец, погиб в ВОВ. Захоронен на Юговском кладбище в братской могиле.
Дополнительная информация
Красноармеец, погиб в ВОВ. Захоронен на Юговском кладбище в братской могиле.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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