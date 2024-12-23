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Сиротина М. М.

Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
ФИО
Сиротина М. М.
Дата рождения
01.08.1908
Дата смерти
30.11.
Номер погребения
27
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Область
Курганская
Место
с. Семискульское
Полное наименование места погоста
с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 27
01 | Сиротина М. М. 01.08.1908 - 30.11.
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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