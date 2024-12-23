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Пустозерова Нина Михайловна

Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
ФИО
Пустозерова Нина Михайловна
Дата рождения
1924
Дата смерти
2006
Номер погребения
24
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Область
Курганская
Место
с. Семискульское
Полное наименование места погоста
с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 24
01 | Пустозерова Нина Михайловна 1924 - 2006
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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