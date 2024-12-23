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Лопарев Михаил М.

Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
ФИО
Лопарев Михаил М.
Пол
муж
Дата рождения
1882
Дата смерти
1986
Номер погребения
13
Номер в погребении
2
Год индексации
2023
Область
Курганская
Место
с. Семискульское
Полное наименование места погоста
с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 13
01 | Карюкин Валентин Н. 1940 - 1961
02 | Лопарев Михаил М. 1882 - 1986
03 | Лопарева Агафья И. 1881 - 1961
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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