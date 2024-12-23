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Игумнова Евлампия Федоровна

Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
ФИО
Игумнова Евлампия Федоровна
Пол
жен
Дата рождения
1928
Дата смерти
1951
Номер погребения
12
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Область
Курганская
Место
с. Семискульское
Полное наименование места погоста
с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 12
01 | Игумнова Евлампия Федоровна 1928 - 1951
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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