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Графеева Анна Тихоновна

Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
ФИО
Графеева Анна Тихоновна
Пол
жен
Дата рождения
1911
Дата смерти
1985
Номер погребения
8
Номер в погребении
2
Год индексации
2023
Область
Курганская
Место
с. Семискульское
Полное наименование места погоста
с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 8
01 | Графеев Георгий Андреевич 1914 - 1983
02 | Графеева Анна Тихоновна 1911 - 1985
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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