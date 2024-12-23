Графеев Георгий Андреевич
Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
- ФИО
- Графеев Георгий Андреевич
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 1914
- Дата смерти
- 1983
- Номер погребения
- 8
- Номер в погребении
- 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Курганская
- Место
- с. Семискульское
- Полное наименование места погоста
- с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
- Упоминание персоны
- Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 8
01 | Графеев Георгий Андреевич 1914 - 1983
02 | Графеева Анна Тихоновна 1911 - 1985
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- Источник
- Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной
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