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Галкин Серафим Дмитриевич

Из справочника
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
ФИО
Галкин Серафим Дмитриевич
Пол
муж
Дата рождения
1911
Дата смерти
1994
Номер погребения
5
Номер в погребении
2
Год индексации
2023
Область
Курганская
Место
с. Семискульское
Полное наименование места погоста
с. Семискульское, Мокроусовский р-н, Курганская обл.
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Кладбище с.Семискульское, Курганской области
Номер захоронения (условный): 5
01 | Галкин Петр Серафимович 1939 - 2001
02 | Галкин Серафим Дмитриевич 1911 - 1994
03 | Галкина Капиталина Васильевна 1910 - 2004
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Источник
Индексация данных проведена Оксаной Мурзиной

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