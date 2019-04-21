Богданов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Иван Андреевич

Богданов Иван Андреевич

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Богданов Иван Андреевич
Дата рождения
1930
Дата смерти
21.04.2019
Номер погребения
916
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 916
Богданов Иван Андреевич 1930 - 21.04.2019
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1930
21.04.2019
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close