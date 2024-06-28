Выходцева Нина Александровна
Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
- ФИО
- Выходцева Нина Александровна
- Дата рождения
- 19.02.1940
- Дата смерти
- 29.08.2016
- Номер погребения
- 869
- Номер в погребении
- 1
- Год индексации
- 2020
- Нас.пункт нахождения кладбища
- с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
- Область
- Алтайский край
- Район
- Алейский муниципальный район
- Место
- с. Боровское
- Полное наименование места погоста
- с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 869
Выходцева Нина Александровна 19.02.1940 - 29.08.2016
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- Источник
- Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета
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