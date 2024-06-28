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Гензе Эмануил Эмануилович

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Гензе Эмануил Эмануилович
Дата рождения
20.02.1938
Дата смерти
10.05.2011
Номер погребения
776
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 776
Гензе Эмануил Эмануилович 20.02.1938 - 10.05.2011
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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