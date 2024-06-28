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Соколова Анна Митрофановна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Соколова Анна Митрофановна
Дата рождения
06.03.1930
Дата смерти
31.10.2007
Номер погребения
700
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 700
Соколова Анна Митрофановна 06.03.1930 - 31.10.2007
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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