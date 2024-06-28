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Воронцова Елизавета Андреевна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Воронцова Елизавета Андреевна
Дата рождения
1910
Дата смерти
01.12.1996
Номер погребения
470
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 470
Воронцова Елизавета Андреевна 1910 - 01.12.1996
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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