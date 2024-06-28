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Лунина Анастасия Анисимовна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Лунина Анастасия Анисимовна
Дата смерти
19.06.1994
Номер погребения
437
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 437
Лунина Анастасия Анисимовна ? - 19.06.1994
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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