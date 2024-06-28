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Гавриков К.Е.

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Гавриков К.Е.
Дата рождения
1927
Дата смерти
1986
Номер погребения
307
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 307
Гавриков К.Е. 1927 - 1986
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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