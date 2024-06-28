Околелова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОколелова Мария Николаевна

Околелова Мария Николаевна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Околелова Мария Николаевна
Дата рождения
1907
Дата смерти
1985
Номер погребения
295
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 295
Околелова Мария Николаевна 1907 - 1985
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1907
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close