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Меркель Елизавета Ивановна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Меркель Елизавета Ивановна
Дата рождения
07.01.1906
Дата смерти
06.06.1985
Номер погребения
283
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 283
Меркель Елизавета Ивановна 07.01.1906 - 06.06.1985
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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