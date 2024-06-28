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Богданов Павел Кириллович

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Богданов Павел Кириллович
Дата рождения
1912
Дата смерти
1980
Номер погребения
228
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 228
Богданов Павел Кириллович 1912 - 1980
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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Дата смерти
Место рождения
1912
1980
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