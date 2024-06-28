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Гехт Максим Александрович

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Гехт Максим Александрович
Дата рождения
12.06.1978
Дата смерти
13.01.1979
Номер погребения
211
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 211
Гехт Максим Александрович 12.06.1978 - 13.01.1979
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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