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Магер Екатерина Романовна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Магер Екатерина Романовна
Дата рождения
1898
Дата смерти
1977
Номер погребения
195
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 195
Магер Екатерина Романовна 1898 - 1977
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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