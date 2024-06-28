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Шишкин Дмитрий Сергеевич

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Шишкин Дмитрий Сергеевич
Дата рождения
18.02.1953
Дата смерти
02.09.
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
7726
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 7726
01 | Шишкин Дмитрий Сергеевич 18.02.1953 - 02.09.
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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