Шеметова Наталья Павловна
Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
- ФИО
- Шеметова Наталья Павловна
- Дата рождения
- 1901
- Дата смерти
- 1965
- Наименование кладбища
- Центральное кладбище Алматы на Райымбека
- GPS координаты кладбища
- 43.27009, 76.90543
- Номер погребения
- 7664
- Номер в погребении
- 1
- Год индексации
- 2023
- Нас.пункт нахождения кладбища
- г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
- Область
- Алматинская обл.
- Место
- г. Алматы
- Полное наименование места погоста
- г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
- Упоминание персоны
- Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 7664
01 | Шеметова Наталья Павловна 1901 - 1965
- Источник
- Индексация данных проведена Игорем Щербаковым
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