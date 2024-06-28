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Тютявин Олег Александрович

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Тютявин Олег Александрович
Дата рождения
1967
Дата смерти
1998
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
6893
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 6893
01 | Тютявин Олег Александрович 1967 - 1998
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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