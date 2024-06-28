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Тишков Михаил Лукьянович

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Тишков Михаил Лукьянович
Дата рождения
1923
Дата смерти
1986
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
6740
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 6740
01 | Тишков Михаил Лукьянович 1923 - 1986
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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