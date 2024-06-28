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Тархова Тамара Максимовна

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Тархова Тамара Максимовна
Дата рождения
1936
Дата смерти
1955
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
6625
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 6625
01 | Тархова Тамара Максимовна 1936 - 1955
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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