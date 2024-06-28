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Таранов Фёдор Савельевич

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Таранов Фёдор Савельевич
Дата рождения
17.02.1895
Дата смерти
07.04.
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
6609
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 6609
01 | Таранов Фёдор Савельевич 17.02.1895 - 07.04.
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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