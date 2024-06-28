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Морская Зинаида Игнатьевна

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Морская Зинаида Игнатьевна
Дата рождения
1885
Дата смерти
1966
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
4579
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 4579
01 | Морская Зинаида Игнатьевна 1885 - 1966
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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