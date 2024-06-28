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Мацуцин Борис Тихонович

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Мацуцин Борис Тихонович
Дата рождения
1908
Дата смерти
1953
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
4334
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 4334
01 | Мацуцин Борис Тихонович 1908 - 1953
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

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