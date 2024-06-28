Ляутова Аксиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяутова Аксиния Яковлевна

Ляутова Аксиния Яковлевна

Из справочника
Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
ФИО
Ляутова Аксиния Яковлевна
Дата рождения
1904
Дата смерти
24.10.
Наименование кладбища
Центральное кладбище Алматы на Райымбека
GPS координаты кладбища
43.27009, 76.90543
Номер погребения
4100
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Нас.пункт нахождения кладбища
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Область
Алматинская обл.
Место
г. Алматы
Полное наименование места погоста
г. Алматы, Алматинская обл., Республика Казахстан
Упоминание персоны
Фото и GPS захоронения на сайте "BG"
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище г.Алматы на Райымбека (центральное)
Номер захоронения (условный): 4100
01 | Ляутова Аксиния Яковлевна 1904 - 24.10.
Источник
Индексация данных проведена Игорем Щербаковым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close