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Ida Schlecht (Ида Шархт)

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Ida Schlecht (Ида Шархт)
Пол
жен
Дата рождения
23.12.1929
Дата смерти
17.03.1967
Номер погребения
402
Номер в погребении
1
Фотография (наличие, описание)
без фото
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 402
01 | Ida Schlecht (Ида Шархт) 23.12.1929 - 17.03.1967
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Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

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