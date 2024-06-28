Шмидт Мария Гельмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт Мария Гельмутовна

Шмидт Мария Гельмутовна

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Шмидт Мария Гельмутовна
Пол
жен
Дата рождения
19.06.1960
Дата смерти
11.08.1961
Номер погребения
391
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
без фото
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 391
01 | Шмидт Гельмут Иванович 19.07.1930 - 31.05.1972
02 | Шмидт Мария Гельмутовна 19.06.1960 - 11.08.1961
03 | Шмидт Валентина Гельмутовна 19.09.1958 - 18.08.1961
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close