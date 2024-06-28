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Чацкис Мкртчян Александра Иосифовна

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Чацкис Мкртчян Александра Иосифовна
Пол
жен
Дата рождения
1915
Дата смерти
1979
Номер погребения
292
Номер в погребении
2
Фотография (наличие, описание)
есть фото
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 292
01 | Чацкис Мкртчян Ваак Маркосович 1907 - 1972
02 | Чацкис Мкртчян Александра Иосифовна 1915 - 1979
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Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

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