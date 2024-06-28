Бойко Марина
Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
- ФИО
- Бойко Марина
- Пол
- жен
- Дата рождения
- 1879
- Номер погребения
- 52
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- без фото
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Туркестанская
- Район
- Сайрамский
- Место
- с. Аксукент
- Полное наименование места погоста
- с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 52
01 | Бойко Марина 1879 - ?
- Комментарий наборщика
- год смерти: 196?
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- Источник
- Индексация данных проведена Артуром Головановым
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