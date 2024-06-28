Даньшин Семен Степанович
Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
- ФИО
- Даньшин Семен Степанович
- Пол
- муж
- Дата рождения
- 21.06.1922
- Дата смерти
- 05.10.1955
- Номер погребения
- 2
- Номер в погребении
- 2
- Фотография (наличие, описание)
- без фото
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Туркестанская
- Район
- Сайрамский
- Место
- с. Аксукент
- Полное наименование места погоста
- с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 2
01 | Стецурин Анатолий Александрович 22.04.1928 - 10.02.1947
02 | Даньшин Семен Степанович 21.06.1922 - 05.10.1955
03 | Даньшина Юлия Александровна 28.03.1925 - 05.09.1955
04 | Даньшин Юрий Семенович 24.02.1948 - 05.09.1955
05 | Даньшин Генадий Семенович 07.04.1951 - 05.09.1955
06 | Даньшин Вячеслав Семенович 21.09.1955 - 05.09.1955
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- Индексация данных проведена Артуром Головановым
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