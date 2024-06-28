Скиба Тимофей Петров
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Скиба Тимофей Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- сын [7]
- Номер семьи
- 394
- Номер в семье
- 11
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 394
01 | Скиба Леонтий Артемов: 61 год | крестьянин - глава |
02 | Скиба Ксения Романова: 61 год | жена [1] |
03 | Скиба Прокофий Леонтьев: 19 лет | сын [1] |
04 | Скиба Емельян Леонтьев: 23 года | сын [1] |
05 | Скиба Ульяна Кодратьева: 23 года | жена [4] |
06 | Скиба Сигклита Емельянова: 2 года | дочь [4] |
07 | Скиба Петр Леонтьев: 40 лет | сын [1] |
08 | Скиба Агафья Семенова: 40 лет | жена [7] |
09 | Скиба Иван Петров: 14 лет | сын [7] |
10 | Скиба Яков Петров: 10 лет | сын [7] |
11 | Скиба Тимофей Петров: 7 лет | сын [7] |
12 | Скиба Татьяна Петрова: 2 года | дочь [7] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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