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Скиба Прокофий Леонтьев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Скиба Прокофий Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
394
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 394
01 | Скиба Леонтий Артемов: 61 год | крестьянин - глава |
02 | Скиба Ксения Романова: 61 год | жена [1] |
03 | Скиба Прокофий Леонтьев: 19 лет | сын [1] |
04 | Скиба Емельян Леонтьев: 23 года | сын [1] |
05 | Скиба Ульяна Кодратьева: 23 года | жена [4] |
06 | Скиба Сигклита Емельянова: 2 года | дочь [4] |
07 | Скиба Петр Леонтьев: 40 лет | сын [1] |
08 | Скиба Агафья Семенова: 40 лет | жена [7] |
09 | Скиба Иван Петров: 14 лет | сын [7] |
10 | Скиба Яков Петров: 10 лет | сын [7] |
11 | Скиба Тимофей Петров: 7 лет | сын [7] |
12 | Скиба Татьяна Петрова: 2 года | дочь [7] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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