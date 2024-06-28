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Скиба Митрофан Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Скиба Митрофан Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
381
Номер в семье
6
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 381
01 | Скиба Григорий Павлов: 30 лет | крестьянин - глава |
02 | Скиба Мария Павлова: 32 года | жена [1] |
03 | Скиба Надежда Григорьева: 10 лет | дочь [1] |
04 | Скиба Павел Григорьев: 7 лет | сын [1] |
05 | Скиба Григорий Григорьев: 5 лет | сын [1] |
06 | Скиба Митрофан Григорьев: 3 года | сын [1] |
07 | Скиба Василий Григорьев: 1 год | сын [1] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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