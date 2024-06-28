Радько Василий Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Радько Василий Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 378
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 378
01 | Радько Василий Иванов: 60 лет | крестьянин - глава |
02 | Радько Пелагия Федорова: 60 лет | жена [1] |
03 | Радько Анастасия Васильева: 31 год | дочь [1] |
04 | Радько Сергей Васильев: 22 года | сын [1] |
05 | Радько Андрей Васильев: 23 года | сын [1] |
06 | Радько Пелагия Григорьева: 20 лет | жена [5] |
07 | Радько Платон Васильев: 32 года | сын [1] |
08 | Радько Параскева Леонтьева: 24 года | жена [7] |
09 | Радько Савва Платонов: 1 год | сын [7] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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