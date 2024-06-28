Семянистый Семен Петров
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Семянистый Семен Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 350
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 21
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 350
01 | Семянистый Иван Максимов: 69 лет | крестьянин - глава |
02 | Семянистый Петр Иванов: 38 лет | сын [1] |
03 | Семянистая Параскева Максимова: 38 лет | жена [2] |
04 | Семянистый Семен Петров: 12 лет | сын [2] |
05 | Семянистый Никита Петров: 10 лет | сын [2] |
06 | Семянистая Елена Петрова: 6 лет | дочь [2] |
07 | Семянистая Надежда Петрова: 3 года | дочь [2] |
08 | Семянистая Мария Петрова: 2 года | дочь [2] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.