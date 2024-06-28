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Семянистый Иван Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Семянистый Иван Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
глава
Номер семьи
350
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 21
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 350
01 | Семянистый Иван Максимов: 69 лет | крестьянин - глава |
02 | Семянистый Петр Иванов: 38 лет | сын [1] |
03 | Семянистая Параскева Максимова: 38 лет | жена [2] |
04 | Семянистый Семен Петров: 12 лет | сын [2] |
05 | Семянистый Никита Петров: 10 лет | сын [2] |
06 | Семянистая Елена Петрова: 6 лет | дочь [2] |
07 | Семянистая Надежда Петрова: 3 года | дочь [2] |
08 | Семянистая Мария Петрова: 2 года | дочь [2] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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