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Деревянко Анастасия Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Деревянко Анастасия Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
336
Номер в семье
7
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 20(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 336
01 | Деревянко Алексей Анисимов: 54 года | крестьянин - глава |
02 | Деревянко Мотрона Алексеева: 53 года | жена [1] |
03 | Деревянко Надежда Алексеева: 13 лет | дочь [1] |
04 | Деревянко Ксения Алексеева: 8 лет | дочь [1] |
05 | Деревянко Параскева Алексеева: 5 лет | дочь [1] |
06 | Деревянко Федор Алексеев: 30 лет | сын [1] |
07 | Деревянко Анастасия Андреева: 26 лет | жена [6] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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