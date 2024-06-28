Семянистый Игнат Игнатьев
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Семянистый Игнат Игнатьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- сын [6]
- Номер семьи
- 333
- Номер в семье
- 10
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 20
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 333
01 | Семянистый Андрей Иванов: 48 лет | крестьянин - глава |
02 | Семянистая Наталия Титова: 47 лет | жена [1] |
03 | Семянистый Николай Андреев: 19 лет | сын [1] |
04 | Семянистый Василий Андреев: 16 лет | сын [1] |
05 | Семянистый Петр Андреев: 9 лет | сын [1] |
06 | Семянистый Игнат Андреев: 28 лет | сын [1] |
07 | Семянистая Агрипина Павлова: 31 год | жена [6] |
08 | Семянистый Василий Игнатьев: 7 лет | сын [6] |
09 | Семянистая Ксения Игнатьева: 5 лет | дочь [6] |
10 | Семянистый Игнат Игнатьев: 4 года | сын [6] |
11 | Семянистый Петр Игнатьев: 3 года | сын [6] |
Примечание: Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Капитана Ивана Товбича в хуторе Софиевке крестьяне и их домашние
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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