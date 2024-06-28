Овчаренко Евгений Никитин
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Овчаренко Евгений Никитин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 328
- Номер в семье
- 6
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 20
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 328
01 | Овчаренко Никита Тимофеев: 40 лет | крестьянин - глава |
02 | Овчаренко Евгения Мартинова: 50 лет | жена [1] |
03 | Овчаренко Трофим Никитин: 21 год | сын [1] |
04 | Овчаренко Стефанида Никитина: 19 лет | дочь [1] |
05 | Овчаренко Терентий Никитин: 14 лет | сын [1] |
06 | Овчаренко Евгений Никитин: 25 лет | сын [1] |
07 | Овчаренко Евдокия Леонтьева: 28 лет | жена [6] |
08 | Овчаренко Параскева Евгеньева: 5 лет | дочь [6] |
09 | Овчаренко Афанасий Евгеньев: 2 года | сын [6] |
Примечание: Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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