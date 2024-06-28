Мельник Екатерина Ефимова
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Мельник Екатерина Ефимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 327
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 20
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 327
01 | Мельник Ефим Дамианов: 27 лет | крестьянин - глава |
02 | Мельник Домникия Моисеева: 31 год | жена [1] |
03 | Мельник Екатерина Ефимова: 2 года | дочь [1] |
Примечание: Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.