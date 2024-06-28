Метелица Игнатий Стефанов
Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Метелица Игнатий Стефанов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 325
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1859
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 19(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 325
01 | Метелица Стефан Тихонов: 44 года | крестьянин - глава |
02 | Метелица Анна Герасимова: 32 года | жена [1] |
03 | Метелица Игнатий Стефанов: 21 год | сын [1] |
04 | Метелица Пелагия Стефанова: 14 лет | дочь [1] |
05 | Метелица Анна Стефанова: 9 лет | дочь [1] |
06 | Метелица Василий Стефанов: 7 лет | сын [1] |
07 | Метелица Варвара Стефанова: 5 лет | дочь [1] |
08 | Метелица Елесей Стефанов: 1 год | сын [1] |
09 | Метелица Павел Степанов: 22 года | сын [1] |
10 | Метелица Мелания Ионова: 20 лет | жена [9] |
Примечание: Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
- Дополнительная информация в записи
- Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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