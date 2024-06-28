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Метелица Параскева Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Метелица Параскева Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
310
Номер в семье
2
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 18(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 310
01 | Метелица Семен Тихонов: 50 лет | крестьянин - глава |
02 | Метелица Параскева Васильева: 49 лет | жена [1] |
03 | Метелица Игнат Семенов: 21 год | сын [1] |
04 | Метелица Иосиф Семенов: 16 лет | сын [1] |
05 | Метелица Прокофей Семенов: 13 лет | сын [1] |
06 | Метелица Наталия Семенова: 12 лет | дочь [1] |
07 | Метелица Васса Семенова: 4 года | дочь [1] |
Примечание: Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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