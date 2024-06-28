Логвиненко Трофим Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогвиненко Трофим Моисеев

Логвиненко Трофим Моисеев

Из справочника
Исповедная Роспись села Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Логвиненко Трофим Моисеев
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
308
Номер в семье
3
Дата переписи
1859
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.3, д.62, лист: 18(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1859 год
Номер семьи: 308
01 | Логвиненко Мойсей Романов: 51 год | крестьянин - глава |
02 | Логвиненко Дарья Артемова: 51 год | жена [1] |
03 | Логвиненко Трофим Моисеев: 17 лет | сын [1] |
04 | Логвиненко Стефан Моисеев: 15 лет | сын [1] |
05 | Логвиненко Дарья Моисеева: 13 лет | дочь [1] |
06 | Логвиненко Федора Моисеева: 9 лет | дочь [1] |
07 | Логвиненко Григорий Моисеев: 23 года | сын [1] |
08 | Логвиненко Ульяна Федорова: 20 лет | жена [7] |
Примечание: Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
Дополнительная информация в записи
Поручика Николая Максимовича в хуторе Тополях крестьяне и их домашние
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close